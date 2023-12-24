اشتباكات عنيفة في طولكرم والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت متأخر من مساء السبت عدة بلدات في الضفة الغربية أبرزها الخليل وبيت لحم، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي توغل في طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وبلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدتي بيت أمر وسعير شمال شرق الخليل، وقرية كرمة جنوب الخليل.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد أن دهمته قوات الاحتلال.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوة المتوغلة.

استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة طولكرم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ygAybN5mK8 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 24, 2023

اشتباكات عنيفة

وقالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم".

وأضافت السرايا أنها استهدفت قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعطاب عديد من الآليات العسكرية الثقيلة المقتحمة للمخيم وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفهم.

كما قالت كتائب شهداء الأقصى- الرد السريع إن "مجاهديها شاركوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس".

وأضافت أن عناصرها أطلقوا وابلا من الرصاص وفجروا عبوات شديدة الانفجار في آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

كما أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات عنيفة وانفجار عدة عبوات بآليات عسكرية إسرائيلية مقتحمة.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن "جيش الاحتلال دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية وبدأ بفرض حصار على مخيم نور شمس".

ونشر التلفزيون مقطع فيديو تظهر فيه جرافة وآليات عسكرية متجهة إلى المدينة، وآخر تسمع فيه أصوات إطلاق نار.

وأكد شهود عيان أن المقاومين استهدفوا قوة راجلة من جيش الاحتلال بعبوة ناسفة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، كما استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ونشرت قناصة في عدة أبنية بالمدينة ومخيم نور شمس.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف عمليات الدهم والاقتحام لبلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وخلف هذا التصعيد مقتل 303 فلسطينيين خلال هذه الفترة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن آلاف المعتقلين.