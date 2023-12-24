كييف تسقط 14 مسيّرة روسية وموسكو ترد بإسقاط 4 طائرات أوكرانية

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن دفاعاته الجوية دمرت 14 طائرة مسيّرة روسية أطلقت على أراضيه، كما قتل 4 أشخاص بضربات روسية بمدينة خيرسون، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط دفاعها الجوي 4 طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 15 مسيّرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد، وأن دفاعه الجوي أسقط 14 منها فوق مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزاباروجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي.

ولم تذكر السلطات العسكرية والمدنية الأوكرانية أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

قتلى في خيرسون

وفي خيرسون جنوب أوكرانيا، ذكرت السلطات المحلية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح في ضربات روسية استهدفت وسط المدينة التي تقصفها موسكو يوميا.

وأكد حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين أن الجيش الروسي قصف في خيرسون مناطق سكنية ومنشآت طبية ومؤسّسة تعليمية وبنى تحتية حيوية.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على خيرسون في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 بعد أشهر عدة من سيطرة روسيا عليها.

موسكو تسقط مقاتلات

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 4 طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها أسقطت مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا.

يشار إلى أن القوات الروسية حققت تقدما في حربها على أوكرانيا من خلال استمرارها بعدة هجمات، بينما أصبحت النجاحات الأوكرانية أقل تواترا منذ أن حققت قواتها مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب.

ولم يحرز الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في الشرق والجنوب في يونيو/حزيران إلا تقدما محدودا.