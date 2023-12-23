هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن حادثين قبالة السواحل اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن حادثين قبالة السواحل اليمنية، في وقت تواصل فيه جماعة الحوثيين تهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ردا على عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وذكر بيان للهيئة البريطانية أن الحادث الأول وقع في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف باليمن، مشيرا إلى أن السلطات تجري تحقيقا، وتم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

وفي تحديث آخر، أبلغت الهيئة عن أنباء بشأن وقوع حادث ثان على بعد حوالي خمسين ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وقبل يومين، أعلنت شركة الشحن الأميركية "فليكس بورت" أن نحو 180 سفينة شحن غيرت وجهاتها بعيدا عن مضيق باب المندب (الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر)، أو توقفت بانتظار تعليمات من الشركات المشغلة لها.

وقد ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن شركة "ميرسك" -ثاني أكبر شركة حاويات في العالم- ومقرها كوبنهاغن، نشرت بيانا أمس الجمعة يظهر أن 15 من خطوط ملاحة الحاويات قد تضررت بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى تلك القادمة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي اليمنية تهديداتها باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل العابرة للمضيق الواقع جنوبي البحر الأحمر، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعد الحوثيون في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع فلسطين، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.