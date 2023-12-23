عزيز الدويك يمر بظروف صحية حرجة بالسجون الإسرائيلية

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت إن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل.

وأوضح الناطق باسم النادي أمجد النجار لوكالة الأناضول أن الدويك موجود حاليا في سجن النقب الصحراوي، ويعاني من ظروف صحية صعبة جدا.

وأضاف أن الدويك يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت حصى الكلى.

ومنذ اعتقاله، لا يتلقى الدويك العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي، بحسب النجار.

وأشار النجار إلى أن الدويك (75 عاما) معتقل منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بدعوى وجود "تهديد أمني"، دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وتولى الدويك، وهو من مدينة الخليل (جنوب) رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت حتى مساء الجمعة 4675 فلسطينيا وفلسطينية، في حين بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 2345.

وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدرت مؤسسات الأسرى عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بنحو 7800.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للصحة الفلسطينية في القطاع والأمم المتحدة.