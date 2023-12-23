مظاهرات في مدن أوروبية تطالب بإيقاف المجازر الإسرائيلية في غزة

شهدت عواصم أوروبية اليوم السبت عدة مظاهرات حاشدة رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي مدينة مانشستر البريطانية خرج الآلاف في مسيرة داعمة لفلسطين، ومطالبة بوقف إطلاق النار على القطاع، كما خرجت مظاهرات في الدانمارك، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية.

المظاهرات خرجت أيضا في مدينة أوتريخت الهولندية، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ونددوا باستمرار القصف الإسرائيلي "الوحشي" على غزة.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، تظاهر الآلاف ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق المدنيين.

وفي العاصمة الفرنسية باريس خرجت مظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مظاهرة ندد فيها المحتجون بما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة، وطالبوا الحكومة الألمانية بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وتتزامن هذه المظاهرة مع مسيرات أخرى في مدينتي شتوتغارت وكولونيا، تطالب بدورها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم السبت مظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الهجمات التي تستهدف قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى السفارة الإسرائيلية، تلبية لدعوات أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب المحتجون بتوصيف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"جرائم حرب"، والوقف الفوري لإطلاق النار.