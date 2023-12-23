كمائن للقسام توقع عددا كبيرا من جنود الاحتلال بغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) أنها قتلت اليوم السبت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في كمائن نصبتها لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

فقد قالت كتائب القسام إنها قتلت جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم بجحر الديك وسط القطاع بعد تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع في القوة الإسرائيلية.

وأضافت أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية، مشيرة إلى أن طائرات وسيارات إسعاف للاحتلال شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.

وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة في جحر الديك وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.

وفي شمالي قطاع غزة، وتحديدا في جباليا البلد، أكدت كتائب القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات بهذا المحور مستمرة.

كما قالت إن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا، مؤكدة أن أحد المقاتلين أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وكانت كتائب القسام قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس الجمعة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

من جهته، أكد مراسل الجزيرة تواصل الاشتباكات اشتباكات بين المقاومة وقات الاحتلال في جباليا.

وفي جنوبي القطاع، أكد كتائب القسام أنها استدرجت 5 جنود إسرائيليين من وحدة "يهلوم" إلى نفق شرق خان يونس وفجرته بعد دخولهم إليه، مؤكدة القضاء عليهم من نقطة صفر.

كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس مما أدى لاشتعال النيران فيها، بحسب ما ورد في أحد بيانات الجناح العكسري لحركة حماس.

كذلك قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفوا جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.

وفي محاور القتال الأخرى بمدينة غزة، أكدت كتائب القسام استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي الياسين 105 وقتل جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوبي القطاع بوابل من قذائف الهاون وأوقعت إصابات محققة فيها.

يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.