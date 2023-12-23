شاهد.. جنود الاحتلال يدنسون مسجدا في غزة

أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع إسرائيلية تدنيس عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي أحد المساجد المدمرة في قطاع غزة.

وقالت تلك المواقع إن الجندي الإسرائيلي ألقى درسا دينيا من التوراة داخل المسجد، بينما يُظهر الفيديو تمدد بقية الجنود على جنبات المسجد الذي تضررت جدرانه ومرافقه بشكل كبير نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقبل أيام، انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لجنود الاحتلال وهم يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة ما يسمونه عيد "حانوكا" عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين بـالضفة الغربية.

جنود إسرائيليون يقتحمون مسجد مخيم جنين ويستخدمون سماعات الآذان لأداء "صلاة اسمع يا إسرائيل"

وهي صلاة لدى اليهود، من كلمتين في بداية قسم من التوراة، وتعرف أيضا بـ «شيماع» أي إسمع وهي بمثابة محور صلاة الصباح والمساء. الآية تمثل جوهر التوحيد في اليهودية: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا… pic.twitter.com/SvqexvWtbN — Muath Hamed 🔻 (@MuathHamed) December 14, 2023

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دمرّ الاحتلال أكثر من 100 مسجد بشكل كلي، بينها المسجد العمري التاريخي، و192 مسجدا و3 كنائس بشكل جزئي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يضاف إليها تدمير وتجريف عدة مقابر.

ووفقا لتوثيق أولي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن عشرات المساجد دمرت كليا أو جزئيا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في جميع مناطق القطاع، من بينها أكثر من 50 مسجدا تحولت إلى ركام، وهناك مساجد ذات قيمة أثرية وتاريخية نال منها الدمار بدرجات متفاوتة.