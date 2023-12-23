تركيا تستهدف مسلحين أكرادا ردا على مقتل 6 من جنودها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قتل 12 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق ردا على مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق.

وقال أردوغان -خلال فعالية في إسطنبول اليوم السبت- إن دماء الجنود لم تذهب سدى، مؤكدا استمرار قوات بلاده في الرد بالمثل على ما وصفه بالتنظيم الانفصالي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية -في بيان- إن "قواتها قتلت 5 عناصر من حزب العمال كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا"، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وما تُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت السبت عن مقتل 6 جنود أتراك وإصابة آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وأكدت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية -الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق- تعرضت مساء الجمعة لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه "منظمة إرهابية". وردا على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، أو في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، أو في منطقة سنجار الجبلية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني -الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984- مسؤوليته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.