حماس: تهديدات غالانت بقتل قادة المقاومة فارغة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، باقتراب جنوده من قتل قادة المقاومة، بأنها "فارغة المضمون، وتعبير عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب".

وقالت الحركة -في بيان لها- إن "تهديد مجرم الحرب غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية".

وأضافت "هذه التهديدات تعبير عن فشله الذريع في تحقيق أيّ من أهداف عدوانه على غزة سوى جرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية".

ونشرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية مؤخرا، على صفحتها على موقع فيسبوك، تصريحات لغالانت قال فيها، إن "زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار، سيلاقي قريبا بنادق جيش الدفاع (الإسرائيلي)".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي "وصلت إلى المكان الذي كان يمكث فيه السنوار، قبل وقت قصير من مغادرته المكان".

وتابعت القناة -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الجيش "يركز نشاطه جنوب القطاع وفي خان يونس تحديدا، للوصول إلى قيادة حماس، فيما حصل مؤخرا تقدم إيجابي في عمليات المطاردة الجارية"، على حد زعمهم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف حتى اللحظة أكثر من 20 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 53 ألف مصاب، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.