بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة.. ما الذي يجري في العالم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة، تنشغل وسائل الإعلام بنقل الفظاعات التي أصبح كامل القطاع مسرحا لها، وتعطي مساحات واسعة لتغطية ما يجري من انتهاكات، وينشغل الجمهور أيضا بمتابعة العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، وكذلك متابعة المقاومة الفلسطينية وهي ترد بما لديها من إمكانيات على ذلك العدوان، فتكبد قوات الاحتلال المزيد من الهزائم والخسائر رغم عدم تكافؤ القوة.

لكن في الجانب الآخر من الصورة ما زالت أجزاء واسعة من العالم تشهد الكثير من الأحداث، ويعاني سكانها الكثير من الرهق والمعاناة.

ونحاول في المحطات القادمة أن نقدم لك صورة لما يجري من تطورات في ملفات كثيرة لتقف على ما يجرى في مناطق العالم المختلفة.

السودان

تتواصل المعارك بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للسيطرة على ولايات السودان، مما خلَّف أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ.

وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش السوداني استمرت نحو 4 أيام، مما أدى لانسحاب الجيش من المدينة، في حين تستمر أعمال العنف والنهب والتنكيل بسكان المدينة.

واتسعت رقعة القتال في السودان إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة، وهي: العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.

أوكرانيا

حققت القوات الروسية تقدما في حربها على أوكرانيا من خلال استمرارها بعدة هجمات، بينما أصبحت النجاحات الأوكرانية أقل تواترا منذ أن حققت قواتها مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب.

ولم يحرز الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في الشرق والجنوب في يونيو/حزيران سوى تقدم محدود.

النيجر

لم يطرأ على النيجر تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز الماضي، الذي قاده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إبقاء عقوباتها على النيجر، بعد أن أصدرت تحذيرا بأنها قد تتدخل عسكريا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، لكنها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدة أبرزها تقصير من وصفتهم بالانقلابيين مدة حكمهم.

وأعلن جيش النيجر أن فرنسا أكملت سحب قواتها لينتهي بذلك انتشارها العسكري في البلاد.

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط أبرزها أن يلتزم النظام العسكري بمرحلة انتقالية قصيرة.

أميركا

أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس جو بايدن الذي ينوي الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي، وذلك لأسباب تتعلق بسياسات إدارته، من بينها انخراطها في حربها على غزة.

ويرجح أن يتنافس بايدن مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وكانت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة أشارت إلى احتمال وجود سباق متقارب بين بايدن وترامب.

في حين تستمر الاتهامات والقضايا التي يتعرض لها ترامب والمتعلقة بفترة رئاسته، وخاصة المتعلقة بعرقلته نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020، وهي القضايا التي يقول ترامب إنها تأتي في إطار محاولة منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

مصر

فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام بولاية ثالثة تمتد حتى 2030 بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر تعد من الأسوأ في تاريخها.