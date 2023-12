مسؤول أممي يؤكد: لا مكان آمنا في غزة

أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمس الجمعة أمرا لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية، ولكنه قال إنه لا مكان آمنا في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر باللغة العربية منشورا طلب فيه من سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة "المغادرة فورا حفاظا على سلامتهم" باتجاه دير البلح. وقال في الأمر "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح" وسط القطاع.

وكتب مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت على منصة "إكس": "الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شطرنج.. كثيرون تم تهجيرهم فعلا مرات عدة".

كما أكد أن "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه".

People in #Gaza are People. They are not pieces on a checkerboard – many have already been displaced several times. The Israeli Army just orders people to move into areas where there are ongoing airstrikes. No place is safe, nowhere to go. @UNRWA

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 23, 2023