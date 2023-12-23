بالفيديو.. مشاهد مروعة لدمار هائل وجثث في الشوارع بأنحاء قطاع غزة

رصدت قناة الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدة مناطق في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والحرب البرية.

وتمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثث الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.

كما رصد الوضع في مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي الذي تم تجريفه بالكامل، واستمع إلى شهادات توثق الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال.

بالإضافة إلى مشاهد أخرى تظهر الوضع الكارثي في منطقة الجرن بجباليا بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحياء سكنية بغارات متواصلة وتمديرها بالكامل.

وحصلت الجزيرة أيضا على صور تظهر الدمار الكبير الذي لحق بمنطقة وسط البلد وحارة بريخ بمدينة خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي الذي حولها إلى مدينة أشباح.

كما تكَشف حجمُ الدمار الهائل الذي حل بمنطقة دوار فلسطين، وسط مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها صباح أمس الجمعة، وعاد بعض الأهالي لتفقد منازلهم، والاستفسار عن مصير أُسَر ظلت محاصرة نحو شهر كامل تقريبا.

وفجرت القوات الإسرائيلية عددا من المباني الفلسطينية القريبة من السياج الأمني، في إطار خطة لإنشاء منطقة عازلة تمنح البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة عمقا أمنيا، وكشف الإعلام الإسرائيلي النقاب عن خطة عسكرية لإقامة ثكنات عسكرية قرب كل البلدات الاسرائيلية القريبة من السياج الأمني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن القوات الإسرائيلية حربا جوية وبرية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 20 ألفا و57 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين.