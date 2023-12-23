المقاومة الإسلامية بالعراق: استهدفنا حقل غاز إسرائيليا

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تدمير مسيّرة كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر قبل أيام، فيما قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها استهدفت منصة حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط.

وأوضح مصدر في المقاومة الإسلامية بالعراق أن الهدف الحيوي الذي استُهدف في البحر المتوسط هو منصة حقل كاريش للغاز، مؤكدا أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة.

وأوضحت المقاومة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة أنها مستمرة في قصف معاقل ما وصفته بالعدو ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس أنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) بالأسلحة المناسبة.

يذكر أن فصائل عراقية -أبرزها ما يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"- شنت عشرات الهجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا، وذلك بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 20 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة أكثر من 50 ألفا.

واعترف مسؤولون أميركيون بوقوع هذه الهجمات، لكنهم قالوا إن القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظمها، فضلا عن قيامها بتوجيه ضربات في العراق وسوريا إلى مواقع قالت إنها ترتبط بإيران.