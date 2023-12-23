أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية من طراز "سو-34"

أعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 3 طائرات مقاتلة روسية قاذفة ومتعددة المهام من طراز "سو-34" في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا تعرضت لهجوم بعدة طائرات مسيرة روسية مساء أمس الجمعة، وقامت القوات الأوكرانية بإسقاطها أيضا في هجوم منفصل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات عدة عزتها التقارير في البداية إلى استخدام الدفاعات الجوية الأوكرانية أثناء عملية إسقاط الطائرات.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك إن طائرات "سو-34" أُسقطت ظهر أمس الجمعة.

كما أشار أوليشتشوك في إعلانه إلى رسالة تحمل عبارة "موتوا يا عاهرات" عُثر عليها في إحدى الطائرات المسيّرة الروسية التي جرى إسقاطها.

وأضاف على تليغرام "فكرة عظيمة! هذا هو ردنا".

وفي كلمته المسائية أمس شكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجنود الذين أسقطوا المقاتلات الروسية في منطقة خيرسون، وقال "إنه مكسب لقواتنا الجوية والعمل المباشر لكتيبة أوديسا للدفاع الجوي الصاروخي، شكرا لكم يا رفاق".

وأضاف زيلينسكي "وأرجو أن يكون كل طيار روسي على دراية جيدة بردنا على كل قاتل روسي (…)، لن يفلت أحد من العقاب".

ولم يعلق الكرملين على المزاعم الأوكرانية، لكنّ مدون حرب روسيا باسم "فايتر بومبر" ذكر أن هناك خسائر على الأرجح بسبب نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت.

كما أفاد مدون حربي آخر على قناته "المخبر العسكري" على تليغرام بوقوع "خسائر بين قاذفات سو-34" التي قيل إنها كانت تستخدم لإسقاط قنابل انزلاقية على جسر أوكراني على الضفة الشرقية من نهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا.

هولندا تستعد لتسليم أوكرانيا طائرات "إف-16"

وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بشأن تسليم أوكرانيا طائرات "إف-16″، كما ناقشا الموافقة على حزمة دعم جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وأعلنت هولندا أمس الجمعة أنها تستعد لتسليم 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16" كانت قد تعهدت بمنحها لأوكرانيا، دون تحديد موعد التسليم.

وقالت الحكومة الهولندية إن "بعض الطائرات تتطلب صيانة كبيرة"، كذلك يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.

وأرسلت هولندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 5 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى رومانيا، وستستخدم لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وأعلنت الدانمارك وهولندا في أغسطس/آب الماضي أنهما ستقدمان بموافقة الولايات المتحدة ما يصل إلى 61 طائرة ما إن يتم الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.