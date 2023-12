7 منهم قتلوا بالشجاعية.. إسرائيل تستعين بأوكرانيين وكييف: لا علاقة لنا بهم

وثقت تقارير صحفية انضمام مقاتلين أوكرانيين لصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأفادت مصادر مطلعة بأن سبعة منهم قتلوا في معارك بحي الشجاعية، في حين قالت كييف إنها لم ترسل جنودا خارج حدودها.

وقد تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر فيه جنود مدججون بالسلاح يختبئون خلف حائط ويتحدثون اللغة الأوكرانية.

ويقول أحد الجنود في المقطع إنهم جاؤوا للقتال من أجل الحيلولة دون حصول "هولوكوست" جديدة، في محاولة لتبرير مشاركتهم في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأفادت وحدة سند للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، أن المكان الذي ظهر فيه الجنود يقع في غزة وأنهم كانوا يتحدثون اللغة الأوكرانية.

وقدد نقلت وكالة قدس عن مصادر مطلعة أن 7 مرتزقة أوكرانيين قتلوا مؤخرا في حي الشجاعية، حيث تتعرض قوات الاحتلال يوميا لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

Foreign fighters are observed among the Israeli army in this footage, showing three Ukrainian soldiers fighting alongside the Israeli army in Gaza. pic.twitter.com/XujfVeSodU

— Quds News Network (@QudsNen) December 19, 2023