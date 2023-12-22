بعد نحو شهرين من القتال في قطاع غزة الفلسطيني، قررت إسرائيل سحب لواء غولاني الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال من غزة بدعوى إعادة تنظيم صفوفه، وفقا لما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية.

وكان 42 من جنود وضباط غولاني، بينهم قائد الكتيبة الـ13، قد قتلوا في معارك حي الشجاعية بغزة قبل نحو أسبوع.

المثير أن لواء غولاني أقدم من إسرائيل نفسها حيث تأسس قبل 3 أشهر من إعلان هذه الدولة على أراضي فلسطين عام 1948.

ويعرف أيضا باللواء رقم واحد لأنه من أوائل ألوية المشاة بالجيش الإسرائيلي، علما بأنه حمل هذا الاسم نسبة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة نظرا لتمركزه في منطقة الجليل شمال إسرائيل.

يضم اللواء 4 كتائب رئيسية ويصنف جنوده من قوات النخبة نظراً للتدريبات القاسية التي يتلقونها قبل الالتحاق، وقد شارك في كل الحروب الكبرى التي خاضتها إسرائيل منذ إنشائها.

مزيد من التفاصيل عن لواء غولاني بالفيديو المرفق.