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مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومراقبتها

22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202308:11 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة