دعوة لمسيرات بالضفة والقدس دعما للأقصى والمقاومة بغزة

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى المشاركة في مسيرات بعد صلاة الجمعة في القدس والضفة الغربية دعما للمسجد الأقصى والمقاومة في قطاع غزة.

كما طالبت هذه القوى بإغلاق مساجد القدس، وحثت المصلين على التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال بالحرم القدسي الشريف.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تلك القيود تزداد شدة أيام الجمعة.