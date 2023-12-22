اللواء الدويري: المقاومة دمرت أكثر من 1000 آلية إسرائيلية و16 لواء يشارك بحرب غزة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إن نحو 16 لواء من جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن فصائل المقاومة دمرت أكثر من 1000 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية.

وأوضح الدويري في تحليل عسكري للجزيرة أن الحرب الدائرة في غزة ليست متناظرة، وهي غير تقليدية، ومن ثم فإن تحليل مجرياتها يقوم على معايير مختلفة، في ظل اعتماد جيش نظامي على نحو 16 لواء بجميع معداتها المتطورة أمام آلاف من المقاتلين بإمكانيات محدودة وأسلحة قصيرة المدى.

وأكد أن عدد الآليات التي أخرجتها المقاومة من الخدمة بعد استهدافها خلال الحرب البرية بالقطاع، تجاوز ألف آلية، لافتا إلى أن العدد الذي ذكره المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو 720 آلية يتعلق بما استهدفه القسام وحده.

وأشار إلى أن ذلك يعني إخراج آليات نحو 3 فرق كاملة من الخدمة، حيث تعتمد الفرقة الواحدة في الجيش الإسرائيلي على نحو 350 آلية.

وبشأن تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن تل أبيب لن توقف حربها حتى تحقق أهدافها، وهي القضاء على حماس وإطلاق الأسرى، قال الدويري إن نتنياهو يحاول رفع "العصا الغليظة" بعد دخول المفاوضات نفقا مظلما في ظل إصرار حماس على وقف العدوان أولا.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال ومنذ بدء المرحلة الثانية ومحاولة التوغل جنوبا، تعثرت عملياته أكثر من مرة، ولم يستطع الدخول إلى قلب خان يونس، وما زالت معاركه تستهدف تطويق المدينة من أجل قطع طرق الإمداد لمقاتلي المقاومة فيها، لكن القتال لا يزال يجري بصورة قوية بين الطرفين.