الاحتلال يكثف استهدافه للمنازل في قطاع غزة وسرايا القدس تعلن استهداف مقر قيادة

أفاد مراسل الجزيرة بشن طائرات جيش الاحتلال غارات متواصلة على المنازل في مختلف أرجاء قطاع غزة، وأعلن الجيش أن 5 ألوية تنشط عسكريا في خان يونس جنوب القطاع، في المقابل أعلنت سرايا القدس استهدافها لمقر قيادة ميداني للاحتلال.

وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت القاطعين 1 و2 من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأكد مراسل الجزيرة انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد.

وأعلن جيش الاحتلال أن 5 ألوية مدعومة بوحدات من سلاح الهندسة تنشط عسكريا في خان يونس، مشيرا إلى أنه تم تدمير بنى تحتية والعثور على فتحات أنفاق، فضلا عن الحصول على مواد استخباراتية قال الجيش الإسرائيلي إنها ساهمت في تعزيز فاعلية مناورته البرية.

وكان لواء "كفير" قد انضم إلى القتال في خان يونس إلى جانب ألوية غفعاتي والمدرعات والكوماندوز والمظليين، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم نيرانا صاروخية عالية الدقة في عمليته العسكرية، وإنه تمكن من القضاء على عدد كبير ممن سماهم "المخربين"، ومن بينهم قائد منظومة الطائرات المسيرة في خان يونس، وقائد سرية عمليات الاستطلاع وقادة النخبة من المستوى الميداني التابعين للواء خان يونس.

في التطورات الميدانية أيضا قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا قتلا وأصيب 3 بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه إلى 145 منذ بدء التوغل البري في القطاع، مضيفا أن قواته نفذت عملية "تطهير" للبلدة القديمة في بيت حانون.

وكان جيش الاحتلال أعلن -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- سحب جنود لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جنود غولاني، الذي يصنف ضمن قوات النخبة الإسرائيلية، غادروا غزة بدعوى إعادة تنظيم صفوفهم.

وكان 42 من جنود وضباط غولاني، بينهم قائد الكتيبة الـ13، قد قتلوا في معارك حي الشجاعية بغزة.

رد المقاومة

في المقابل، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت مقر قيادة ميدانيا لقوات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية، كما أعلنت قصف حشود عسكرية إسرائيلية شرق دوار الغِرْم شمال مدينة غزة.

وأمس قالت سرايا القدس في بيان إنها أسقطت مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء وسط القطاع.

من جهتها أعلنت كتائب القسام أمس أن عدد الآليات الإسرائيلية التي استهدفتها منذ بدء التوغل البري في غزة بلغ 720 آلية، فضلا عن تنفيذ 15 عملية َقنص ناجحة خلال الأسبوع الأخير.

حصيلة جديدة

وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع ومناطق في الوسط والجنوب، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في حين بلغ عدد الجرحى 53 ألفا و320 مصابا .

كما أفادت باستشهاد 390 شخصا وإصابة أكثر من 700 خلال اليومين الماضيين.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وآخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن حصيلة الصحفيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 98 صحفيا.

وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في ذلك".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارا ضخما في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.