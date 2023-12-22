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القناة 12 الإسرائيلية: تصنيف 3000 جندي من جرحى الحرب على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة

22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202310:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة