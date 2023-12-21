وزير خارجية إسرائيل: سنغتال مشعل وهنية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء أمس الأربعاء إن بلاده ستعمل على القضاء على القياديين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وصرح كوهين للقناة الـ13 الإسرائيلية "سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتا طبيعيا".

وهنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أما مشعل فهو رئيس الحركة في الخارج.

وفي سياق منفصل، أشار كوهين إلى أنه "من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يجري الحديث عن الاستعاضة عنه بوزير الطاقة يسرائيل كاتس، على أن يتولى هو بالمقابل حقيبة الطاقة.

وقال كوهين "المسؤول هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتحدث معي بشأن هذه القضية، وإذا ما طلب مني رئيس الوزراء ذلك فسأفعل".

وادعى كوهين أنه لم يطلب من نتنياهو إبقاءه في منصبه الذي عمل فيه منذ تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء أمس الأربعاء 26 ألف قتيل ومفقود -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".