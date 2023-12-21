نتنياهو يؤكد مواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق جميع الأهداف

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس تأكيده أن تل أبيب لن توقف حربها على قطاع غزة حتى تحقق جميع أهدافها.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها على حسابه الرسمي في منصة إكس "نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن بغزة".

وأضاف أن أمام حماس خيارين، هما الاستسلام أو الموت، على حد وصفه، وأنه لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل.

وأكد نتنياهو مرارا أن الحرب على غزة لن تتوقف سوى بالقضاء على حركة حماس، والإفراج عن كافة الأسرى المحتجزين بالقطاع.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت حماس نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.