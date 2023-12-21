شركة ألمانية تغير مسار 25 سفينة لتجنب البحر الأحمر

قالت شركة "هاباغ لويد" الألمانية للشحن إنها ستغير مسار 25 سفينة تابعة لها حتى نهاية العام الجاري لتجنب الإبحار في البحر الأحمر.

وذكر متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز "سنغير مسار حوالي 25 سفينة حتى نهاية عام 2023، وسيتم اتخاذ قرارات أخرى في نهاية العام".

وجاء قرار الشركة الألمانية بعد توالي الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثي ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل.

وتوعدت الجماعة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع فلسطين، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وأوضح المتحدث أن سفينة تابعة للشركة تعرضت لهجوم قرب اليمن في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري في طريقها إلى سنغافورة.

وإلى جانب "هاباغ لويد"، تعرضت سفن تابعة لمشغلين آخرين من بينهم الشركتان المنافستان "ميرسك" و"إم إس سي" لهجمات أيضا.

وكانت هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل، هي السبب وراء تغيير مسار سفن من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح، والتي تزيد الإبحار مدة تصل لأسبوعين، بحسب هيئة قناة السويس.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الأحد الماضي أن 55 سفينة حولت مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، بدلا من مضيق باب المندب، منذ 19 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي حيث سيطر الحوثيون على سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي.

يشار إلى أن نحو 40% من التجارة العالمية المنقولة بحرا تمر عبر مضيق باب المندب.

وارتفعت أسعار الشحن البحري وأسهم شركات الشحن، بسبب تغير السفن لمسارها، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سيتحمل مزيدا من التكاليف بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.

فقد ارتفعت أسعار الشحن البحري إلى إسرائيل من مختلف الموانئ الصينية إلى أكثر من 2300 دولار للحاوية 40 قدما بحلول 12 ديسمبر/كانون أول الجاري، من 1975 دولارا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فطرق الشحن حول رأس الرجاء الصالح أطول بكثير -حوالي 7000 ميل بحري و10-14 يوما- مقارنة بقناة السويس، وهذه الطريق تتكبد أيضا تكاليف وقود أعلى.

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، زادت معدلات رسوم النقل عبر المحيطات من الصين إلى موانئ إسرائيل بنسبة 46%.