فيديو للقسام: جيش الاحتلال يقتل 3 من أسراه

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس مشاهد أظهرت مقتل 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة بسلاح جيش الاحتلال خلال عدوانه المستمر على غزة.

وقالت كتائب القسام في مقاطع الفيديو الذي بثته باللغتين العربية والعبرية، إن الأسرى الثلاثة قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم حرص المقاومة على الحفاظ على حياتهم، مضيفة أن "نتنياهو ما زال مصرّا على قتلهم".

وظهر في الفيديو 3 أسرى إسرائيليين يحملون لوحات تحمل أسماءهم.