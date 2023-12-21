المقاومة تتصدى للاحتلال قرب جنين وشهيدان في بيت لحم والخليل

أفادت تقارير بأن مقاومين فلسطينيين تصدوا للقوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في بلدة يعبد بجنوب غرب جنين في الضفة الغربية، فيما سقط شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم.

وقال مراسل الجزيرة إن قوة من مشاة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد في إطار أنشطة أمنية متكررة في المنطقة الواقعة جنوب غرب جنين.

وأضاف أن مقاومين فلسطينيين ألقوا عبوات محلية الصنع تزامنا مع اقتحام مشاة جيش الاحتلال للبلدة.

ونقل المراسل أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة بيت أُمّر شمال الخليل وعتيل في قضاء طولكرم.

ونشرت منصات محلية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية.

قتل واعتقال

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل".

كما قال جيش الاحتلال -في تغريدة على منصة إكس- إن "جنود احتياط من الكتيبة 8106 في الجيش الإسرائيلي قاموا بتحييد فلسطيني حاول تنفيذ هجوم بسيارة عند مفترق بيت عنون"، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأصيب فلسطينيون آخرون في مواجهات مع الاحتلال قرب جنين وطوباس ونابلس في الضفة الغربية.

ومن جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين في الضفة بلغ 4600 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد أزيد من 300 فلسطيني في الضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وينفذ الاحتلال يوميا حملات قتل واعتقال وهدم في مختلف مدن الضفة بالتزامن مع استمرار عدوانه على غزة، والذي أدى حتى الحين لاستشهاد 20 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.