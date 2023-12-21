اللواء الدويري: الحرب دخلت مرحلة عضّ الأصابع والمقاومة لا تزال صامدة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ذروة تصعيده خلال اليومين الماضيين من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أنه فعل كل ما يمكنه فعله، وأن المقاومة واجهت أقسى ما يمكن أن تواجهه.

وأضاف أن المقاومة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أظهرت صمودا رغم كل هذا العنف، ودمرت أكثر من ألف آلية، أي ما يزيد عن فرقتين عسكريتين، وأوقعت نحو 8 آلاف بين قتيل وجريح، دون الحديث عن القنص والقذائف والاشتباكات من مسافة صفر.

وأكد الخبير العسكري أن إسرائيل "دفعت فاتورة باهظة لا يمكنها مواصلة دفعها"، وأن الوضع "دخل مرحلة عض الأصابع الأكثر إيلاما".

وخلص إلى أن "من يتحمل أكثر سيربح أكثر"، وأن رشق تل أبيب وحدها بـ35 رشقة صاروخية في الغطاء الجوي وكثافة الآليات على الأرض يعني أن المقاومة متماسكة، وأن هيئة ركنها تعمل بقوة.