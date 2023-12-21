القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة وتكبد الاحتلال قتلى في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت اليوم الخميس تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، كما أعلنت عن سلسلة من العمليات الجديدة في قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها في تطبيق تليغرام إن الرشقة الصاروخية التي أطلقتها على تل أبيب الكبرى تأتي ردا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 20 صاروخا، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأنه مع دوي صفارات الإنذار هرع الإسرائيليون في تل أبيب للملاجئ، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب ومناطق قريبة منها، بينها بيتح تيكفا وهرتسليا، بالإضافة إلى أسدود في الجنوب.

مشاهد لهروب إسرائيليين لحظة سقوط الصواريخ على تل أبيب#حرب_غزة pic.twitter.com/nnxISVh1WA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 21, 2023

وقال المراسل إن شوارع تل أبيب شبه خالية، وأضاف أن عددا قليلا من الناس كانوا يتجولون فيها، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها مؤقتا.

وأضاف المراسل أن الدفعة الصاروخية الكبيرة من غزة هي بحد ذاتها تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية ومحركا للشارع الذي يميل لمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان البقاء قرب المناطق المحمية، وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات.

من جهتها، وصفت القناة 12 الإسرائيلية الهجوم الصاروخي من غزة بأنه الأعنف منذ أسابيع.

عمليات ضد الاحتلال

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

فقد أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال في المغراقة وسط القطاع بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بمنطقة المغراقة بقذيفة مضادة للتحصينات، وقنصت جنديا فوق دبابة ثم استهدافها بقذيفة تاندوم.

وفي المنطقة نفسها، نفذت كتائب القسام عملية مشتركة مع سرايا القدس، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بدبابة ميركافا إسرائيلية.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصفت كتائب القسام حشودا لقوات الاحتلال شرق المدينة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأفاد مراسل الجزيرة باستمرار الاشتباكات في بلدة القرارة والمناطق الشرقية من خان يونس.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح فجر اليوم الخميس خلال اشتباكات ضارية في محور الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما أعلنت أنها قصفت تجمعا لقوات الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة جرت في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية بمدينة غزة.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابطين وجندي خلال معارك في جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية، مما يرفع عدد قتلاه من الجنود والضباط منذ الاجتياح البري إلى 143.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 40 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكد أن قواته تخوض قتالا ضاريا، وتواجه مقاومة شرسة من مقاتلي كتائب القسام في مدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها.

وتحدث جيش الاحتلال عن اكتشاف نحو 70% من شبكة الأنفاق شمالي قطاع غزة، وقال إنه يمكن لسكان البلدات الواقعة على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة العودة إلى منازلهم.