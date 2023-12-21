استياء متزايد بين الأميركيين من دعم بلادهم إسرائيل في حرب غزة

نشرت صحيفة "بوليتيكو" نتائج استطلاع للرأي أظهرت تزايد استياء الأميركيين من الدعم الذي تقدمه بلادهم لإسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة للشهر الثالث.

وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيباك الأميركية وصدرت أمس الأربعاء، أن تعاطف الأميركيين مع إسرائيل انخفض من 54% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 49% في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما تراجعت نسبة المؤيدين لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى 45% في الشهر الجاري من 54% الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يأتي بينما يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات متزايدة باستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وبينت النتائج أن 58% من الديمقراطيين يعارضون تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفي المقابل يشير الاستطلاع إلى أن الجمهوريين لا يزالون يدعمون إرسال الأسلحة لتل أبيب لاستخدامها في الحرب على غزة.

وقالت بوليتيكو إن هناك انقساما بين الأميركيين حول ما إذا كان رد إسرائيل متناسبا مع الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأطلقت عليها معركة طوفان الأقصى.

وفي مقابل تراجع التأييد للدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في حملتها على غزة، عبر 55% من المستجوبين في الاستطلاع عن دعمهم لمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأيد 77% من الديمقراطيين ذلك في حين عارضه 51% من الجمهوريين.