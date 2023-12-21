احتجاجات جديدة بمدن أوروبية رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

تجددت بمدن أوروبية، مساء الأربعاء، الاحتجاجات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى حتى الحين لسقوط 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وطالب المشاركون في التظاهرات بوقف الحرب المدمرة على غزة، وأكدوا دعمهم لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

ففي مدينة روتردام الهولندية نظم نشطاء فعالية تضامنية مع أطفال غزة الذين استشهد منهم 7 آلاف في العدوان الإسرائيلي.

ووضع النشطاء المئات من أحذية الأطفال على الأرض تعبيرا عن تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين، الذين استشهدوا وظلت ملابسهم وألعابهم شاهدة على حياة كانت قائمة قبل أن تغتالها القنابل الإسرائيلية.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن خرجت تظاهرة حاشدة لنصرة غزة وفلسطين.

وجرى تنظيم التظاهرة من طرف جمعيات دانماركية، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية.

وحمّل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. ورددوا شعارات تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقتل الأطفال في غزة.

فلسطين لن تموت

كذلك خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة آرهوس الدانماركية نصرة لقطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات من قبيل "الحرية لفلسطين" "لا تبك يا غزة" و"فلسطين لن تموت".

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع محتجون أمام مجلس النواب مطالبين بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها وعدم بيع الأسلحة لها.

وشاركت في الاحتجاج مجموعة من نواب البرلمان الإسباني، وحضرت مختلف وسائل الإعلام لتغطية الحدث.