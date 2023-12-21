أوكرانيا تصد هجوما بالمسيّرات الروسية وتقرّ بتراجع قواتها في أفدييفكا

قال الجيش الأوكراني -اليوم الخميس- إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي بالطائرات المسيّرة، كما أقر بأن القوات الروسية تحقق مكاسب في هجومها البري الذي استمر شهرين جنوب شرق أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا الصناعية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 34 مسيّرة روسية من إجمالي 35 مسيرة أطلقتها روسيا، في هجوم كبير خلال الليل على 12 منطقة أوكرانية.

وذكر في بيان أن روسيا أطلقت مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد على عدة دفعات بداية خلال الليل وحتى الصباح، واستمر دوي صفارات الإنذار لساعات في العديد من المناطق الأوكرانية بالوسط والجنوب الشرقي والشمال.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن حدوث أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا.

تقدم روسي

وفي الأثناء، أقرّ الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية تحقق مكاسب في هجومها البري الذي استمر شهرين جنوب شرق أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا الصناعية.

وقال العقيد أولكسندر شتوبون المتحدث الإعلامي باسم الجيش -في ذلك الجزء من الجبهة- إنه منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول "عندما أصبح العدو (روسيا) أكثر نشاطا، تقدم بمقدار 1.5 إلى كيلومترين في بعض الأماكن".

وتحدث شتوبون عن الهجمات على طول الجبهة، خاصة بأفدييفكا القريبة من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا "لكن ذلك كلفه الكثير" مقرا بأن القوات الروسية لديها أعداد متفوقة.

وأشار مراقبون في معهد دراسة الحرب بالولايات المتحدة إلى نشر روسيا أعدادا كبيرة من الجنود والعربات المدرعة بالمنطقة، وكذلك إلى الخسائر الروسية العالية.

وتؤكد تقاريرهم أيضا التقدم الروسي الذي يضع المدافعين الأوكرانيين المتبقين تحت ضغط متزايد في أفدييفكا.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القتال في أوكرانيا بالكاد يحدث تغييرات على خط المواجهة، مضيفة أن روسيا تواصل محاولة شن هجمات فردية.