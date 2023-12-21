أكثر من 15 قتيلا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ

أعلنت الشرطة في جمهورية التشيك أن مسلحا أطلق النار اليوم الخميس داخل مبنى جامعي في العاصمة براغ، وقتل أكثر من 15 شخصا قبل أن يتم قتله.

وقالت الشرطة -في بيان- إن 24 آخرين أصيبوا في الهجوم، وكان جهاز الإسعاف قال في وقت سابق اليوم الخميس إن 11 شخصا بمن فيهم المهاجم قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة.

ووقع في كلية الفنون بجامعة تشارلز في ميدان جان بلاش بوسط براغ التاريخي.

وذكرت الشرطة أن المهاجم طالب في كلية الفنون، وأكدت السلطات أن الحادثة ليست مرتبطة بالإرهاب.

وأكد وزير الداخلية التشيكي ميلان خوفانيتش مقتل المهاجم الذي لم تتضح دوافعه على الفور.

وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة، وقامت بتطويق المبنى قبل أن تعلن أنه تم القضاء على المسلح.

وصدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يوجَدون فيها، بينما كانت الشرطة تحاول إنهاء المهمة.

وأظهرت صور طلابا وهم يغادرون المبنى الجامعي رافعين أيدهم.

وعبر الرئيس التشيكي بيتر بافل عن صدمته من الهجوم، في حين سارعت فرنسا إلى التعبير عن تضامنها مع جمهورية التشيك.