وزير الخارجية القطري يلتقي عبد اللهيان في الدوحة

استقبل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء في الدوحة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان حيث استعرضا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني في زيارته للدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إذ قال عبد اللهيان خلال اللقاء "إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن بلاده تواصل جهودها لدعم الفلسطينيين وإنهاء الحرب والحصار على القطاع".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه ‏بعد مرور 75 يوما "على بداية جرائم الصهاينة غير المسبوقة في غزة والضفة الغربية، لا تزال المقاومة البطلة لا تقهر، وتسعى بكل قوة إلى تحقيق أهدافها وهو إحقاق حقوق الفلسطينيين".

وأضاف عبد اللهيان "على الرغم من المساعدة الشاملة التي يقدمها البيت الأبيض، فإن النظام الصهيوني يائس لمواجهة أحجار الدومينو المتمثلة في الهزائم التي لا يمكن إصلاحها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".