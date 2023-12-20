هنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الأربعاء إلى القاهرة على رأس وفد من قيادات الحركة، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الحركة أن هنية وأعضاء الوفد المرافق له سيعقدون لقاءات عدة هناك، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وبحسب المصدر، فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأن الوفد سيضم كبار أعضاء قيادتها المقيمين خارج قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إسرائيلية أن تل أبيب عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا.

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد زيارته للقاهرة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتزامن الزيارة مع ما نقله موقع والا الإسرائيلي عن أن إسرائيل أبلغت قطر استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة، فيما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إن حماس تشترط وقف الحرب قبل أي صفقة تبادل.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد أفاد بأن رئيس الوزراء القطري أجرى مباحثات في أوروبا مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع تهدف إلى إجراء مفاوضات جديدة للإفراج عن رهائن.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأطلق خلالها سراح 80 محتجزا إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أسرت نحو 250 إسرائيليا في معركة طوفان الأقصى ما زال منهم نحو 129 لدى المقاومة، وتطالب حماس وفصائل المقاومة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.