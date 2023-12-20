نادي الأسير: الاحتلال يحتجز جثامين عشرات الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 17 أسيرا فلسطينيا بينهم 6 أسرى استشهدوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم عاملان من غزة.

وارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 4630، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب اعتقال 25 شخصا، اليوم الأربعاء.

وأضاف النادي أن عدد الاعتقالات في صفوف النساء للفترة نفسها تجاوز 150، إلى جانب 260 طفلا.

وكشف النادي أن 6 مواطنين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، أما الاعتقالات في صفوف الصحفيين، فوصلت إلى 46.

وبشأن أوامر الاعتقال الإداري، قال نادي الأسير إنها تجاوزت 2200 إلى جانب عمليات الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة.

وتشهد الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا وآلاف المعتقلين.