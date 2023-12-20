مناشدة للبحث عن 50 طفلا تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وسط غزة

وجّه الناجي الوحيد من القصف الذي استهدف منزل عائلة سالم قرب شارع الجلاء وسط مدينة غزة، مناشدة قال فيها إن عشرات الجثث والمفقودين -بينهم 50 طفلا على الأقل- لا يزالون تحت الأنقاض.

وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة، أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة وأنه كان خارج البيت ولم يتمكن من العودة منذ 3 أيام، وعندما عاد وجد البيت مقصوفا.

وأضاف أن أحد الجيران أبلغه بأن 16 من أفراد العائلة في مستشفى الشفاء، مؤكدا أن البيت قصف أكثر من مرة بالصواريخ ثم قامت جرافات الاحتلال بردم البيت على مَن فيه.

وناشد الصليب الأحمر بالتدخل من أجل البحث عن ناجين تحت البيت، مؤكدا أن هناك 50 طفلا على الأقل تحت الردم فضلا عن عشرات الرجال والنساء.