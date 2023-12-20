لماذا أغضب نجم ليفربول محمد صلاح المغردين؟

نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو لزيارة هدافه ونجم المنتخب المصري اللاعب محمد صلاح وزملائه إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول، وأظهر الفيديو توزيع صلاح هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) على الأطفال.

It’s always a special time when we get to visit the brave patients, families, and brilliant staff at @AlderHey Children’s Hospital ❤️ pic.twitter.com/hY4THcqjoB — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2023

ومع انتشار صور صلاح وتوزيعه الهدايا على الأطفال، سادت حالة من الجدل والانتقادات بين رواد شبكات التواصل، فهناك من قال إن زيارة النجم المصري لمستشفى الأطفال مع بعض لاعبي فريقه، للتخفيف عن الصغار بمناسبةً عيد الميلاد، هو تقليد سنوي يُحمد عليه.

ولكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل 8 آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي.

وأضافوا بأن "صلاح اكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين! بالطبع، حمل رموز عيد الميلاد على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطّة أو كوفية فلسطينية".

زيارة محمد صلاح @MoSalah لمستشفى الأطفال البريطاني ألدر هاي في ليفربول مع بعض لاعبي فريقه للتخفيف عن الصغار بمناسبةً أعياد الكريسماس، تقليد سنوي يُحمد عليه. لكن الانتقاد للاعب المصري العالمي أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف… https://t.co/TingMVZcIG pic.twitter.com/GznqrJOioc — حافظ المرازي (@HafezMirazi) December 19, 2023

وعلق مدونون على صور نجم ليفربول بالقول: كنا نعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للأطفال هو صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة والتزامه الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري.. والمشكلة حتى لما تكلم التزم الحياد من دون أن يوجه طرف إصبعه على الظالم، الزبدة لا يصح أن يكون مثلك الأعلى إنسان يخاف من قول الحق، بحسب تعبيرهم.

كنت أعتقد أفضل لاعب عربي يكون قدوة للاطفال هو محمد صلاح ولكن بعد الأحداث في غزة و إلتزامة الصمت لأسابيع ولم يتكلم إلا بعد الضغط الجماهيري .. والمشكلة حتى لما تكلم إلتزم الحياد من دون ما يوجه طرف إصبعه على الظالم ،

الزبدة مايصير تخلي أحد مثَلك الاعلى وهو خايف من قول الحق @MoSalah — 🇧🇭 ia7med  (@ia7med982) December 20, 2023

في غزة 20 الف شهيد و 50 الف مصاب

70 % منهم من النساء والأطفال في عالم مواز فخر العرب محمد صلاح يوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا 👇🏻#محمد_صلاح #فخر_العرب pic.twitter.com/qy2kIcPFtw — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 19, 2023

ولكن، هناك في المقابل من دافع عن صلاح واعتبر أن موقفه إنساني، وأشار بعض المغردين إلى أن من يرى موقف صلاح غير صحيح بنشر البهجة بين الأطفال المرضى فهو شخص ناقص ومنعدم الإنسانية.

وأضاف مدونون أن صلاح ليس مجاهدا ولا مقاتلا أنما هو لاعب كرة قدم مشهور لأنه مبدع فيها.. "فلماذا الشتم واللعن ونصوره وكأنه بطل الأبطال وحامي حمى الإنسانية، وأن مثل هذه الأمور تكون في عقد اللاعب؟".

محمد صلاح مش مجاهد.. هو لاعب كرة قدم مشهور لأنه مبدع فيها… ليش نلعن ونشتم وبدنا إياه يكون بطل الأبطال وحامي حمى الإنسانية.. إذا ناس بموضع سلطة عملوا رقص وحفلات واهتموا بالمناخ أكتر من أطفال غزة.. مشكلتنا كل مرة شايفين الغلط وين وبنطلق شتائمنا بالاتجاه المعاكس. — whatever! Rawan Q (@RawanWhatever37) December 19, 2023

لا تحملون محمد صلاح أكثر مما يحتمل. أعتقد هذا جزء من العقد مع ناديه المسؤولية الاجتماعية يقدمها النادي للمجتمع سواء زيارة مرضى أو مدارس. ولو كان محمد صلاح يلعب في مصر أو أي بلد عربي لا أعتقد أنه سيتخلف عن هذه المسؤولية — ياسرالجربوع (@yjarbou) December 20, 2023

ونشر حساب المستشفى تغريدة قال فيها: شكرًا جزيلاً لأصدقائنا في ليفربول على حضورهم لزيارة مرضانا وعائلاتهم وموظفينا أمس. إنه دائمًا وقت خاص من العام وقد ساعد اللاعبون والمدير حقًا في نشر بعض أغاني عيد الميلاد.