عاجل | كتائب القسام: استهدفنا قوة صهيونية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة

عاجل | كتائب القسام: اشتبكنا مع قوة صهيونية في منطقة السرايا بمدينة غزة ومجاهدونا أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين

عاجل | كتائب القسام: استهدفنا 8 آليات صهيونية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة

عاجل | كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافا صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

عاجل | كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة