صحفي إسرائيلي: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني بغزة في 7 أكتوبر

زعم صحفي إسرائيلي أن الجيش كان ينبغي له قتل 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالضربة الأولى من الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن محلل الشؤون العربية بالقناة 13 الإسرائيلية "تسفيكا يحزقيلي" قوله -في مقطع مصور متداول- إنه "يوجد 20 ألف من رجال حركة حماس (في غزة) لا أدري من المشارك أو غير المشارك في الحرب، ومن الأبرياء" وعندها سأله أحد الصحفيين: هل فعلا تريد قتل 100 ألف فلسطيني؟

فأجاب يحزقيلي "لقد قتلوا لنا 1400 شخص، كان علينا تسديد ضربة قاسية على غزة مثل معركة "الرصاص المصبوب" (في إشارة إلى حرب عام 2008 عندما شن طيران الاحتلال غارات متزامنة على مواقع ومبان في القطاع من بينها موقع للشرطة أثناء حفل تخريج فوج جديد).

وحينما كرر صحفي آخر السؤال له: لكن هل تريد قتل 100 ألف؟ هل تعلم عم تتحدث؟ ليجيب يحزقيلي "أنا أؤمن بهذا وليس أنت".

ويأتي ذلك في ظل حرب جيش إسرائيل على غزة وتوغله البري ومواجهاته مع فصائل المقاومة الفلسطينية في محاور عدة، إلى جانب قصفه المستمر في اليوم الـ75 من عدوانه على القطاع، مخلفا حتى الآن 19 ألفا و667 شهيدا، وإصابة 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.