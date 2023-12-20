شاهد.. القسام يستهدف آليات وقوات إسرائيلية بخان يونس

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي بثها الإعلام العسكري للقسام- استهداف آليات ودبابات إسرائيلية من حالتي الثبات والحركة بقذائف مضادة للدروع، فضلا عن ضرب قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.