شاهد.. البحث عن ناجين تحت أنقاض منزل برفح قصفه الاحتلال

وثقت مشاهد مصورة تفقد المواطنين للدمار الواسع الذي لحق بمنزل لعائلة عطية في رفح جنوب قطاع غزة، عقب استهدافه بغارات الاحتلال الإسرائيلي مما خلّف 13 شهيدا بينهم أطفال، وإصابة آخرين في المنازل المجاورة.

وتظهر المشاهد الجوية -الخاصة بالجزيرة – محاولة المواطنين العثور على عالقين تحت الأنقاض بوسائل بدائية، في ظل خروج خدمات الدفاع المدني عن العمل وكثافة القصف الإسرائيلي على المنازل بأنحاء متفرقة من جنوب قطاع غزة.

خاص #الجزيرة | حالة دمار واسع لحقت بمنزل عائلة عطية في #رفح بعد أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بغارة أسفرت عن استشهاد 13 شخصًا بينهم أطفال، في حين تستمر محاولات البحث عن شهداء وناجين تحت الأنقاض#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/9pN4czeTL0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 20, 2023

ويواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي لمناطق عدة في اليوم الـ75 من عدوانه على غزة، مخلفا حتى الآن 19 ألفا و667 شهيدا، وإصابة 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة بالقطاع المحاصر.