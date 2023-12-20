أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية ويقبل استقالة الحكومة

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح بذلك الأمير الـ17 للدولة من أسرة الصباح.

وتولى الشيخ مشعل الأحمد منصب أمير الكويت بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.

وعقب أداء اليمين الدستورية قال أمير الكويت إنه من الضروري إعادة النظر في واقعنا، خاصة في ما يتعلق بالأمان والاقتصاد وظروف المعيشة، مشددا على "الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية".

وأكد أنه يتسلم مسؤوليات الحكم لمهمة واجبة دون أن يكون ذلك تشريفا، ويتعهد بأن يظل مواطنا مخلصا لوطنه ولشعبه.

وقال الشيخ مشعل الأحمد "نشعر بالأسف للتقاعس في بعض الملفات من قبل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد قمنا بتجميد قرارات التعيين والترقية لوقف الإهمال في بعض المجالات"، مشيرا إلى أن "الحكمة تتطلب منا فهم حجم المسؤولية والتمسك بروح الوحدة الوطنية".

وتعهد أمير الكويت للشعب بالحفاظ على "الوحدة الوطنية ومكافحة جميع أشكال الفساد"، مشددا على "الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية".

استقالة الحكومة

من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الحكومة ستستمر بصفة حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.