الرئيس الصيني: العلاقات الوثيقة مع روسيا خيار إستراتيجي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا تعد خيارا إستراتيجيا لبلاده، ودعا إلى تعاون ثنائي أعمق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين.

وفي تصريحات شي التي نقلها التلفزيون الصيني "سي سي تي في"، ذكر أن "الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا وتطويرها خيار إستراتيجي اتخذه الجانبان يقوم على المصالح الأساسية لشعبينا".

وأضاف شي أنه يتعين على البلدين تضخيم الآثار الإيجابية لعلاقاتهما السياسية رفيعة المستوى باستمرار وتعميق تعاونهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاتصال وقطاعات أخرى.

وتم الحفاظ على العلاقات الصينية الروسية وتعزيزها منذ الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع عام 2022 رغم العقوبات الغربية ضد روسيا والتحذيرات التي وجهتها مجموعة السبع إلى الدول التي ستساهم في مجهودها الحربي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي الثلاثاء إن العلاقات بين بكين وموسكو "لم تكن يوما جيدة إلى هذه الدرجة".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الروسي للصين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد شهرين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، كما تم استقبال جنرال صيني رفيع المستوى في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.