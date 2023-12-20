شهداء وجرحى بقصف على غزة والاحتلال يعلن مقتل أحد ضباطه

أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصف الاحتلال فجر اليوم بأحزمة نارية مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، فيما ارتفع إلى 11 عدد قتلى العسكريين الإسرائيليين خلال 24 ساعة.

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من المواطنين مازالوا تحت الأنقاض وإن فرق الانقاذ تحاول انتشال الجثث.

واستهدفت الطائرات الحربية مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وتل الزعتر بقصف متزامن ما أدى إلى وقوع انفجارات وصفت بالضخمة تلاها تصاعد أعمدة الدخان.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلين لعائلتي جودة ومنصور في مدينة جباليا ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي خان يونس جنوب القطاع أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل وجرح عدد من الأشخاص بينهم أطفال في قصف على منزل في الحي الياباني.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة أن مقاتلات إسرائيلية دمرت منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 19667 شهيدا، وارتفاع عدد المصابين إلى 52586 مصابا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش للجزيرة إن 20 شهيدا و25 جريحا وصلوا لمستشفيات القطاع هذا الصباح ولا زال العشرات تحت الأنقاض.

وأوضح البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال يمارس إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني خصوصا الأطفال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلال القصف المتواصل وقف ما تبقى من خدمات صحية بالقطاع.

وكشف البرش أن عدد الجرحى الذين أجلوا من القطاع للعلاج قليل مقارنة مع من يحتاجون لذلك.

ميدانيا

في تطورات المعارك الميدانية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابط في اشتباكات جنوب القطاع ما يرفع عدد قتلاه إلى 11 خلال 24 ساعة وإلى 140 منذ بدء التوغل البري في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال تواجه مقاومة قوية، وتخوض قتالا ضاريا وقاسيا في جميع المحاور التي تعمل فيها.

وكان الاحتلال أقر أمس بمقتل ضابط وجنديين من وحدة النخبة "ياهلوم" المختصة بمكافحة الأنفاق، في معارك بشمال غزة وجنوبها.

كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش تواجه مقاومة قوية، وتخوض قتالا ضاريا وقاسيا في جميع المحاور التي تعمل فيها.

هذا وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن بسط سيطرته على جباليا وتعميق القتال في خان يونس.

الوضع الإنساني

في إطار تردي الوضع المعيسي في القطاع قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الأطفال في قطاع غزة، لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.

وحذرت المنظمة من خطر تفشي الأمراض على نطاق واسع نتيجة لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضافت اليونيسف أن المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه في غزة تزداد نظرا لنقص المياه الصالحة للشرب.

وقال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف عمار عمار للجزيرة إن الأوضاع الصحية والظروف الصعبة التي يعيشوها الأطفال في غزة في ظل استمرار القصف المتواصل على القطاع ينذر بكارثة إنسانية.

وأضاف بأن إيصال المياه إلى غزة ضرورة وأولوية في ظل ما يعيشه سكان القطاع.

في ذات السياق قال الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شباغنيان إن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة يزداد صعوبة بسبب القصف المستمر ونقص الوقود والإمدادات.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن الاحتياجات في غزة ضخمة والوضع يائس، مجددا الدعوة إلى توفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات دون عوائق.