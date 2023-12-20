إنفوغراف.. أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين والخسائر المادية بغزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أرقاما رسمية عن الخسائر البشرية والمادية جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتضمن الأرقام أعداد الشهداء وفئاتهم وأعمارهم، والمجازر التي ارتكبت في مختلف مناطق غزة.

كما تشمل الأرقام أعداد الجرحى والمفقودين جراء العدوان، وحجم الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع الصحي ومختلف المرافق المدنية في القطاع.