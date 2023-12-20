إصابات واشتباكات باقتحام الاحتلال شمال الضفة الغربية

أصيب واعتقل شبان فلسطينيون باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بينها وبين المقاومين الذين ردوا بإطلاق الرصاص، فيما استشهدت مساء أمس الثلاثاء فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة جنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شابين أصيبا بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش نفذ عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل، كما حاصرت منزلا للضغط على شاب لتسليم نفسه.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدتي اليامون وطمون شمالي الضفة الغربية.

اشتباكات مسلحة ضد قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس pic.twitter.com/PhuoTGE5ir — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2023

وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد نصر الله القواسمي ومكثت فيه ساعتين وحفرت جدرانه الداخلية وأخذت قياساتها تمهيدا لهدمه، وفقا لمراسل الجزيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال كلا من بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت وبلدة جيوس شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة عسكرية مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي الضفة الغربية، ورد المقاومون على الاقتحام بإطلاق الرصاص، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طمون.

اشتباكات بنابلس

وفي نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قريوت، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز وسط وغربي البلدة.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين واعتدت عليهم، كما اعتقلت عددا من السكان ونقلتهم إلى أحد المنازل الذي داهمته وحولته إلى مركز توقيف وتحقيق، وصادرت عددا من الجرارات الزراعية.

ونشرت منصات محلية مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اللبن الشرقية ومخيم بلاطة في مدينة نابلس.

جرافة عسكرية برفقة آليات الاحتلال تقتحم شارع السوق في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/SUvcfRAHw4 — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) December 20, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عصيرة الشمالية وداهمت مواقع عدة في البلدة، مما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات والمداهمات الليلية في إطار عمليات البحث واعتقال من تصفهم إسرائيل بالمطلوبين، وأيضا ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبلغت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى صباح أمس 4605 معتقلين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ارتفاع عدد الشهداء

واستشهدت أمس الثلاثاء فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة جنين بعد اقتحام الاحتلال المخيم، مما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 302 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانسحب الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام استشهد فيها 12 فلسطينيا، وفجّر الاحتلال خلالها 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن أغلبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق مصادر محلية.