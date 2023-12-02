55 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة عبر معبر رفح

دخلت، اليوم السبت إلى قطاع غزة، 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بالتزامن مع قصف عنيف يشنه جيش الاحتلال على مناطق واسعة بالقطاع أوقع أكثر من 200 شهيد.

وقال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت لقطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

‎وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني ‏استلام طواقمه 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح اليوم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في منشور على فيسبوك- "استلمت طواقمنا اليوم (السبت) 50 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وكانت إسرائيل أبلغت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الجمعة منعها دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري "بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر".

ورفح هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وتمارس عدة دول وهيئات أممية ودولية ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية "كارثية".

يشار إلى الهدنة المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل انهارت صباح الجمعة، وسمحت هذه الهدنة، التي تمت بوساطة قطرية وبدعم مصري أميركي واستمرت 7 أيام، بإجراء تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا مدمرا على القطاع خلّف دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.