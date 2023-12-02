هيئة حقوقية: 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن 80% من سكان القطاع أصبحوا نازحين في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، في حين اتهمت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي بإجبار السكان على النزوح عبر استهداف المستشفيات.

وأضافت الهيئة الحقوقية -في بيان لها- أن الاحتلال يهدف إلى تحويل النزوح الداخلي في قطاع غزة إلى تهجير خارجي.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة من خان يونس أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج كل المستشفيات في شمال القطاع من الخدمة، بهدف إجبار بقية السكان على النزوح.

وأضاف للجزيرة أنّ غارات الاحتلال استهدفت أيضا مستشفيات في جنوب القطاع.

من جهة ثانية، قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت إن القطاع بحاجة إلى 50 حفارا و50 جرافة من أجل مواصلة عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الشهداء، وذلك بعد أن دمر الاحتلال معظم آليات ومعدات الدفاع المدني.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تحقيقاتها أثبتت مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي تعرضت له قافلة إخلاء تابعة لها في مدينة غزة قبل أسبوعين.

وأضافت المنظمة -في بيان- أن سيارات القافلة التي تحمل شعار أطباء بلا حدود تعرضت لإطلاق نار قتل فيه شخصان كلاهما من أُسَر موظفي المنظمة.

وأوضحت المنظمة أنها جمعت شهادات تتعلق بتدمير 5 مركبات تابعة لها وأضرار جسيمة لحقت بعيادتها في مدينة غزة.