مظاهرات بمدن عربية وإسلامية وغربية رفضا لتجدد العدوان على غزة

شهدت مدن وعواصم عربية وإسلامية وغربية -اليوم السبت- مظاهرات جديدة تضامنا مع غزة في ثاني أيام العدوان الإسرائيلي بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والتي مكنت من إدخال مساعدات للقطاع وتبادل أسرى من الطرفين.

إندونيسيا

فقد شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا تظاهرة حاشدة داعمة لأهل غزة ومدن الضفة الغربية.

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم استئناف إسرائيل هجومها الذي أوقع الآلاف بين شهيد وجريح.

وطالب المتحدثون بوقف الحرب وإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإيصال المزيد من المساعدات لأهل غزة، مستنكرين ما تشهده مدن الضفة الغربية من اقتحامات وما يلقاه شبابها ونساؤها وأطفالها من اعتقالات واغتيالات.

كما طالبوا الدول العربية والإسلامية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ومنع تهجير أهل غزة من ديارهم.

Massive protests erupt in #Jakarta, #Indonesia, in solidarity with the #Palestinian people following the cease-fire collapse and Israel's relaunched relentless bombardment across #Gaza. pic.twitter.com/J3owNYXeRY — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 2, 2023

الأردن

شهدت مدن أردنية عدة مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة. وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات لأهالي القطاع.

وخرجت في العاصمة الأردنية عمان كبرى المسيرات الشعبية، حيث ندد المتظاهرون بالموقف الأميركي، مؤكدين أن واشنطن منحت تل أبيب الضوء الأخضر لاستئناف العدوان ضد الفلسطينيين.

اليمن

ندد متظاهرون في مدينة تعز اليمنية اليوم باستمرار ما وصفوها بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وردد المتظاهرون هتافات مساندة للشعب الفلسطيني وتطالب بالمساهمة في دعمهم بكافة الوسائل. كما رفعوا شعارات تؤيد المقاومة الفلسطينية.

إسبانيا

شهدت إسبانيا اليوم مظاهرات جديدة داعمة لفلسطين في أنحاء عدة من البلاد، لاسيما المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وغرناطة وبلباو.

ودعا المتظاهرون بلادهم والحكومات الأوروبية إلى "الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية".

وشهدت العاصمة مدريد مسيرة، ردد المشاركون فيها شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل"، و"إسرائيل القاتلة"، و"فلسطين ستنتصر من النهر إلى البحر"، و"نتنياهو إلى السجن"، و"الحرية لفلسطين".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ألمانيا

خرجت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب على غزة في العاصمة الألمانية برلين تحت حماية قوات الشرطة.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام دولة فلسطين وصور الشهداء الأطفال.

كما نظمت وقفة في مدينة شتوتغارت للتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حربه على قطاع غزة.

الدانمارك

طافت مظاهرة اليوم السبت شوارع مدينة أرهوس الدانماركية رفضا للحرب على غزة، حيث رفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين.

كما خرجت مظاهرة ثانية في مينة أودنسي رفضا لمجازر الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حربه على غزة، وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الدانمارك

نظمت مظاهرة في مدينة كوبنهاغن الدانماركية اليوم للتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حربه على قطاع غزة، بمشاركة جمعيات دانماركية وفلسطينية.

إيطاليا

خرجت مظاهرة شارك فيها المئات بمدينة ميلانو الإيطالية للمطالبة بوقف الحرب على غزة والمطالبة بحرية الشعب الفلسطيني.

هولندا

نظمت مظاهرة في مدينة روتردام الهولندية تأييدا لقطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي.

النمسا

خرجت -اليوم السبت- مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا رفضا لمجازر الاحتلال الإسرائيلي وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.