مظاهرات بمدن عربية وإسلامية وغربية رفضا لتجدد العدوان على غزة

شهدت مدن وعواصم عربية وإسلامية وغربية -اليوم السبت- مظاهرات جديدة تضامنا مع غزة في ثاني أيام العدوان الإسرائيلي بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والتي مكنت من إدخال مساعدات للقطاع وتبادل أسرى من الطرفين.

فقد شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا تظاهرة حاشدة داعمة لأهل غزة ومدن الضفة الغربية.

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم استئناف إسرائيل هجومها الذي أوقع الآلاف بين شهيد وجريح.

وطالب المتحدثون بوقف الحرب وإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإيصال المزيد من المساعدات لأهل غزة، مستنكرين ما تشهده مدن الضفة الغربية من اقتحامات وما يلقاه شبابها ونساؤها وأطفالها من اعتقالات واغتيالات.

كما طالبوا الدول العربية والإسلامية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي ومنع تهجير أهل غزة من ديارهم.

Massive protests erupt in #Jakarta, #Indonesia, in solidarity with the #Palestinian people following the cease-fire collapse and Israel's relaunched relentless bombardment across #Gaza. pic.twitter.com/J3owNYXeRY

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 2, 2023