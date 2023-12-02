مجزرة في جباليا.. أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على منزل سكني

قال مراسل الجزيرة إن أكثر من 100 شهيد سقطوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد مصورة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة عبيد في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، بالإضافة إلى مفقودين تتواصل عمليات البحث عنهم.

وقال مصدر طبي إن المنزل مكون من 6 طوابق، وقد انتشل عدد كبير من الشهداء، ولا يزال هناك كثيرون تحت الأنقاض، موضحا أن عدد الأطفال في المنزل لا يقل عن 50، إضافة إلى أن عدد النساء لا يقل عن 30 امرأة من أصحاب المنزل وأقاربهم الذين لجؤوا إليهم.

وتبين الصور عجز المواطنين في عمليات البحث وانتشال الضحايا حتى الآن، في ضوء افتقار الدفاع المدني للمعدات وقلة الطواقم، حيث يساعد أهالي الحي بعملية الإنقاذ بأيديهم.

كما وثقت صور أخرى وصول عدد من الضحايا -بينهم أطفال- إلى مستشفى كمال عدوان.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن 9 أشخاص معظمهم أطفال استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن المدفعية الإسرائيلية والزوارق الحربية قصفت مناطق عدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي 3 منازل و3 مساجد في المدينة في ساعات فجر اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة.